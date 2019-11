Município de Viseu reconhece percurso de Diogo Rocha com medalha de mérito municipal

Chef distinguido com Estrela Michelin foi recebido esta sexta-feira pelo Presidente da Câmara no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Diogo Rocha, Chef do restaurante Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros, que esta semana foi distinguido com uma Estrela Michelin, atribuída pelo célebre guia gastronómico, vai ser agraciado com a Medalha de Mérito Municipal, na sessão solene do próximo dia 21 de setembro, Dia do Município.

A revelação foi feita esta sexta-feira pelo Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, no decorrer da sessão de receção a Diogo Rocha, que se realizou no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e na qual participaram familiares, amigos, representantes de confrarias e outros jovens Chef’s de Viseu.

Almeida Henriques lembrou que o Município acreditou desde o início do projeto Mesa de Lemos e no talento do Chef Diogo Rocha, daí ter-lhe atribuído o título de Embaixador de Viseu em 2017. Agora, com a atribuição da distinção municipal, é-lhe reconhecido o trajeto feito na promoção e divulgação da gastronomia de Viseu.

“Não era preciso receber uma Estrela Michelin para reconhecermos o percurso do Diogo Rocha”, justificou o autarca, frisando que “a Estrela [Michelin] que agora recebeu não caiu do céu, embora haja estrelas cadentes. Esta deu muito trabalho”.

O Presidente da Câmara Municipal agradeceu também a disponibilidade do Chef do Mesa de Lemos para participar nos eventos promovidos pelo Município, recordando não apenas as presenças em feiras como a FITUR ou a BTL, mas também no Viseu Estrela à Mesa, de que Diogo Rocha foi um dos mentores.

Emocionado pela forma como a Cidade e a região reagiram à atribuição da primeira Estrela Michelin a Viseu, Diogo Rocha lembrou que este prémio tem que ser repartido com toda a comunidade, mas em primeiro lugar com Celso de Lemos, o empresário que o desafiou a assumir a cozinha do restaurante Mesa de Lemos há 6 anos atrás.

O Chef agradeceu ainda a forma como o atual Executivo Municipal tem projetado o Município fora de portas, com evidentes benefícios para a cultura e turismo. Em tom de brincadeira e dirigindo-se ao Presidente da Câmara, pediu-lhe mesmo para “continuar com as festas e festinhas”.

A terminar, Diogo Rocha disse que, a partir de agora, o objetivo é “garantir uma Estrela Michelin” e não ir já à procura da segunda.