Município de Viseu saúda clubes e atletas que se destacaram na presente época desportiva

Presidente da Câmara congratula-se com resultados desportivos obtidos em diversas modalidades, sinal da aposta clara no Desporto como um dos pilares da governação municipal

O Desporto constitui um dos pilares estratégicos da governação municipal e os resultados obtidos pelas instituições e atletas do Município, ao longo dos últimos cinco anos, comprovam isso mesmo.

Agora que a época desportiva terminou para a maioria das modalidades, o Município de Viseu vem saudar todos quantos elevaram o nome de Viseu e da região, no país e no estrangeiro, com resultados meritórios.

“Ano após ano estamos a melhorar o acesso à prática desportiva dos viseenses, e em especial dos mais jovens. O aumento do número de praticantes e a diversificação das modalidades são provas desta evolução positiva”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

No futebol, saudamos o Académico de Viseu FC SAD por ter garantido a manutenção na II Liga de Futebol. É importante para Viseu, a diversos níveis, estar representada nos campeonatos profissionais.

O Município não pode deixar de saudar também o Lusitano FC, clube que se afirmou e é já uma referência nos campeonatos nacionais, lutando sempre pelos lugares cimeiros da classificação, os que dão acesso à promoção aos campeonatos profissionais.

Ao Lusitano FC endereçamos também os parabéns pela conquista do título distrital da equipa feminina de futsal.

O futsal é, de resto, uma das modalidades que mais cresceu nos últimos anos. Muito por culpa, também, do trabalho meritório do Viseu 2001, instituição que já está representada no principal campeonato nacional da modalidade.

A manutenção na I Liga de Futsal Sportzone é reflexo do trabalho árduo de dirigentes, treinadores e atletas.

A nível individual, foram também vários os atletas, nas mais diversas modalidades, que obtiveram resultados de relevo a nível nacional e internacional.

É o caso de Rita Figueiredo (atletismo – GD Ribeirinhos), que se sagrou campeã nacional em Juvenis na distância de 1000 metros (2019) e do KM Jovem 2019 da Federação Portuguesa de Atletismo.

Ainda no atletismo, merece referência Margarida Figueiredo (Sport Viseu e Benfica), ao sagrar-se vice-campeã nacional em juniores no salto em comprimento.

No futebol feminino, destaque para Maria Alagoa e Joana Caiado (futebol feminino sub17 – Lusitano FC), que participaram recentemente no Campeonato da Europa de futebol feminino, em representação da seleção nacional. Merece também uma saudação especial Jéssica Albino, também do Lusitano FC, que só derradeira convocatória deixou de integrar esta seleção.

No judo, além da presença na seleção nacional, Rodrigo Boavida (Judo Clube de Viseu) sagrou-se campeão nacional de juniores -80kgs.

O seu colega de equipa, Francisco Soares foi campeão nacional de cadetes e vice-campeão de juniores -55kgs, além de ter marcado também presença na seleção nacional.

Na natação, Joana Cardeal (Académico de Viseu) conquistou o título nacional de juniores nos 100M e 200M Estilos.

“Saúdo todas e todos os atletas pelos resultados obtidos, fruto de muito trabalho e dedicação ao Desporto”, refere o Presidente da Câmara Municipal, lembrando que “logo atrás de Porto e Lisboa, a Câmara de Viseu é das que mais investe no apoio aos seus clubes desportivos”.

Em 2019, o Programa de Apoio ao Desporto e à Atividade Física tem uma dotação global de 1,5 milhões de euros.