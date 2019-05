Município de Viseu saúda João Félix

Jogador já sabe da intenção do Município em atribuir-lhe a menção de Embaixador de Viseu

Tendo acompanhado com especial atenção e carinho o percurso da sua carreira desportiva, que ganhou inequívoca expressão na época desportiva que agora termina, o Município de Viseu saúda o viseense João Félix pelos resultados até agora alcançados.

Felicitamo-lo pela conquista do título nacional de futebol, por toda a época que protagonizou e pela dimensão que a sua carreira desportiva já atingiu.

O Município orgulha-se, também, pelo facto de João Félix ter sido chamado a representar a Seleção Nacional de Futebol, na Liga das Nações, prova pioneira que se realiza em junho próximo no nosso País.

“É com especial orgulho que sabemos que a carreira de João Félix começou em Viseu, cidade que acreditamos estar sempre no seu coração”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Em carta enviada a João Félix, o Presidente do Município de Viseu convidou-o para uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde pretende atribuir-lhe a menção de Embaixador de Viseu.

O Município aproveita para felicitar o Clube Desportivo de Tondela por continuar no primeiro escalão do futebol nacional.

Também através de uma missiva, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu felicitou o seu homólogo de Tondela e o presidente do Clube local pela manutenção da equipa profissional tondelense entre os “grandes” do futebol português.

“Entendemos que a presença do Clube Desportivo de Tondela na I Liga de futebol é importante, até porque é o único clube da faixa interior do País e da nossa Região no primeiro escalão do futebol nacional”, explica Almeida Henriques.