Município de Vouzela presta homenagem no feriado municipal a entidades do concelho que se destacaram

Integrada nas comemorações do Feriado Municipal, vai realizar-se no dia 14 de maio, pelas 12h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho a sessão solene de homenagem da Câmara Municipal ao Rancho Folclórico de Carvalhal de Vermilhas, ao empresário Jorge Dias Serra, ao médico António Simões Torres e a título póstumo a Teresa Rodrigues Castanheira.

– Rancho Folclórico de Carvalhal de Vermilhas –

Fundado por José Ferreira da Costa, o Rancho de Carvalhal de Vermilhas teve o seu início nos anos 40.

Até aos anos 70, o rancho viveu um período de grande atividade. Ganhou o 1º Prémio de Folclore da Região de Lafões, em São Pedro do Sul, em 1969 e no ano seguinte, em Viseu, participou num encontro distrital de folclore, onde estiveram presentes mais de 20 ranchos.

Com o êxodo rural, o rancho foi perdendo o seu fulgor e durante vários anos teve a sua atividade parada.

Em 2013, a carolice de alguns elementos fez com que o rancho de Carvalhal de Vermilhas fosse reativado e renovado.

Conta atualmente com 36 elementos, dos 9 aos 84 anos.

– Jorge Dias Serra –

Natural da localidade de Vales, na freguesia de Campia, Jorge Dias Serra é um empresário ligado à área avícola.

Funda a Serra & Silva, Lda em 1983, uma das maiores empresas com sede no concelho de Vouzela. Com um volume de faturação de 14,6 milhões de euros conta com 75 colaboradores no seu quadro de pessoal.

Está também ligado ao mundo associativo da sua freguesia. Integrou a Comissão do Porto Várzea, foi um dos fundadores da Fábrica da Igreja Paroquial de Campia e esteve também na fundação do Centro Social de Campia, integrando o Conselho Fiscal durante vários anos. Esteve sempre ligado ao Grupo Desportivo de Campia.

Fez parte da Assembleia de Freguesia de Campia.

– António Simões Torres –

Natural da freguesia de Ventosa, António Simões Torres é médico pneumologista.

Criou o serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em 1997, sendo seu diretor desde então.

Participou no Conselho de Administração daquele Centro Hospitalar como adjunto do Diretor Clínico, no total de 8 anos, em dois períodos diferentes, desempenhando as funções de presidente da comissão de farmácia e terapêutica, coordenação da área médica e a direção da consulta externa. Foi ainda diretor do setor de exames especiais do Centro Hospitalar Tondela-Viseu durante 10 anos.

Foi coordenador clínico no arranque da clínica de S. Frei Gil em Vouzela.

Foi membro da assembleia municipal de Vouzela durante 3 mandatos.

– Teresa Rodrigues Castanheira (a título póstumo) –

Natural de Vouzela, Teresinha Castanheira teve o seu percurso sempre ligado ao fabrico do pastel de Vouzela, uma atividade que lhe granjeou várias distinções.

A Casa Castanheira produz pasteis de Vouzela há três gerações.

Uma das principais figuras do concelho na arte da doçaria.

Faleceu em 2017 e faria 100 anos no próximo mês de outubro.