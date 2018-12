Município de Vouzela recolhe 7.264 kg de resíduos têxteis no 1º semestre de 2018

No âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre o Município de Vouzela e a empresa “H Sarah Trading Lda”, foram recolhidos 7.264 kg de resíduos têxteis no primeiro semestre de 2018.

De acordo com os dados divulgados pela empresa responsável, do total recolhido, 5.784 kg seguiram para reutilização, 549 kg para reciclagem têxtil, 91 kg para reciclagem de outros materiais e 840 kg para destruição.

Esta recolha permitiu desviar as mais de 7,2 toneladas de resíduos têxteis do aterro, pelo que o correto encaminhamento dos têxteis se traduziu numa poupança estimada para a Câmara Municipal de mais de 600 euros.Para além destes ganhos, estima-se ainda que este encaminhamento tenha reduzido a emissão de CO2 em 20,8 toneladas.

A parceria entre estas entidades foi estabelecida em 2014, com o objetivo de diminuir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários e promover a reutilização de materiais têxteis na atividade industrial.

O Município de Vouzela agradece a todos quantos utilizam este serviço, adotando um comportamento ambientalmente responsável.