Município já detém 100% da Viseu Novo SRU

Através do Decreto-Lei 109/2018 de 4 de dezembro, o Governo concretizou a saída do IHRU do capital social das Sociedades de Reabilitação Urbana de Viseu e do Porto.

No caso de Viseu, o Município, por força desse Decreto-Lei, passou a deter 100% do capital social da SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, adquirindo os 45% detidos pelo IHRU, pelo valor de 4.500 euros.

Fruto dessa nova realidade, a Viseu Novo SRU elaborou e submeteu a alteração dos estatutos, que foram aprovados pela Assembleia Municipal no passado dia 26 de abril.

Essa alteração estatutária levou à recomposição dos órgãos sociais, que agora foram aprovados pelo Executivo Municipal.

Assim, passa a integrar o Conselho de Administração da Viseu Novo SRU a Vereadora do Urbanismo e Ambiente, Conceição Azevedo – que assume o lugar da representante do IHRU -, que assim se junta ao Presidente da Câmara, Almeida Henriques, e ao Gestor do Centro Histórico, Fernando Marques.

Já o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, presidirá à Assembleia Geral, sendo vice-presidente o Vereador da Mobilidade e Freguesias, João Paulo Gouveia.