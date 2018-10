Municipio promove a prática de atividade física junto de seniores

Promoção da atividade física e de lazer para seniores

Uma década de “Saúde em Movimento” em Seia

Seia tem um projeto de promoção da atividade física direcionado a pessoas com idade igual ou superior aos 55 anos e reformados, que este ano completa a sua 10ª edição.

Designado por “Saúde em Movimento”, o programa municipal foi implementado em 2008 com o principal objetivo de incutir um estilo de vida mais ativo na população sénior do concelho e contribuir, por sua vez, para a melhoria da qualidade de vida, quer através da prática regular de atividade física, quer pelo acompanhamento de saúde que proporciona.

O “Saúde em Movimento” é desenvolvido pelo serviço de desporto do Município e consiste na prática de atividade física, de forma orientada, através de duas sessões semanais de atividade física para cada inscrito, nomeadamente uma sessão de gerontomotricidade nos Gimnodesportivos e uma sessão de hidroginástica na Piscina.

Paralelamente, em parceria com o Centro de Saúde de Seia – ULS Guarda são feitos controlos mensais dos parâmetros básicos de saúde e, em parceria com a Ótica Lince, rastreios visuais e auditivos anuais.

A atividade é regular de acordo com o calendário escolar, sendo que as aulas de gerontomotricidade funcionam de uma forma descentralizada, em cinco locais distintos, designadamente em Seia (Gimnodesportivo Municipal 1), à segunda-feira (09h30/10h30) e quinta-feira (15h00/16h00), em São Romão (Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho), à terça-feira (09h15/10h15), em Loriga (Pavilhão EB Dr. Reis Leitão), à quarta-feira (15h00/16h00), em Arrifana (Pavilhão EB Dr. Abranches Ferrão), à quinta-feira (10h45/11h45), e em Tourais/Paranhos (Pavilhão EB Tourais/Paranhos), à sexta-feira (14h30/15h30). Por sua vez, devido ao condicionamento de espaço, as aulas na piscina municipal carecem de marcação prévia com os professores.

Para além dos benefícios da prática desportiva regular, o “Saúde em Movimento” tem subjacente uma componente de sociabilização das pessoas, constituindo uma oportunidade de convívio e partilha de novas experiências, nomeadamente através dos encontros intermunicipais, que se traduzem como um contributo para o aumento do equilíbrio pessoal e melhoria do ânimo e da saúde.