Município promove Festas do Concelho de Oliveira de Frades

O Município promove de 10 a 14 de julho as Festas do Concelho de Oliveira de Frades,

no Largo da Feira.

Em termos musicais regista-se a atuação de David Antunes & The Midnight Band,

Banda Canta Brasil, Quim Barreiros, MastikSoul, Os Quatro e Meia, Ària, Fanfarra

Amêndoa Amarga, Fora da Lei, She is a Girl, Rock & 4 e DJ residente.

De realçar as participações dos Grupos de cariz tradicional “Pedra do Ar” e

“FicActivo”, o espetáculo da ACROF “4 Elementos” e, ainda, as Marionetas da Feira

com duas sessões dedicadas ao público infantil.

A acrescentar a tudo isto, decorrerá, no Largo da Feira, a exposição da mostra das

potencialidades do concelho, nomeadamente o turismo, as atividades económicas, o

artesanato e a gastronomia e, ainda, o espetáculo piromusical que encerrará este evento.

Por tudo isto e muito mais, o Município convida todos a participarem nestas Festas e a

desfrutarem de um programa único e enriquecedor.