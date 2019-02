Município transfere mais de 1,2 milhões de euros para as freguesias

Aprovados protocolos de delegação de competências para 2019. Valor a transferir reforçado em quase 10% face a 2018

O Executivo Municipal aprovou dia 21 de fevereiro, os protocolos de delegação de competências para 2019 nas Juntas de Freguesia, cujo valor total é superior a 1,2 milhões de euros. Face a 2018, o Município aumenta o montante a transferir em quase 10%.

Nesta delegação de competências está prevista a manutenção de espaços verdes, limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros. As freguesias ficam ainda responsáveis pela manutenção de espaços envolventes a estabelecimentos do pré-escolar a 1.º ciclo, assim como por pequenas reparações nesses espaços de ensino.

A delegação de competências compreende ainda gestão e reparação de equipamentos desportivos e percursos pedestres e a colocação de placas de toponímia.

“A delegação e financiamento de competências locais com as 25 freguesias do concelho são fundamentais numa resposta próxima e eficiente junto da comunidade”, explica o Presidente da Câmara, Almeida Henriques.

Ainda segundo o autarca, o Município tem vindo a fazer “um investimento de proximidade sem precedentes”, que “promove a coesão social e nos permite crescer ainda com maior homogeneidade”.

De referir que só nos últimos seis meses, foram concluídas e inauguradas 42 obras nas freguesias, num valor de cerca de 2,6 milhões euros.