MUNICÍPIOS DE OLIVEIRA DE FRADES, S. PEDRO DO SUL E VALE DE CAMBRA UNIDOS PELO RIO TEIXEIRA

No dia 5 de abril, na sede da Junta de Freguesia de S. João da Serra, foi celebrado pelos Presidentes de Câmara dos Municípios de Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vale de Cambra o Acordo Constitutivo do Agrupamento de Municípios para a elaboração do projeto e posterior construção do “Ecotrilho do Teixeira”. Este projeto, com uma extensão de aproximadamente 9 km, visa promover o turismo em ambiente natural de ecossistema, ligando Manhouce, Arões e S. João da Serra ao longo das margens do Rio Teixeira. Desta forma, pretende-se criar mais um polo de atração turística e desenvolvimento das regiões, congregando as potencialidades de turismo, cultura e lazer unidas pela natureza do Rio Teixeira.