Museu à Noite promove tertúlia sobre os lagares escavados na rocha

Os lagares escavados na rocha vão ser o tema do Museu à Noite de abril, agendado para dia 26, às 21.00h, nasede da Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Malta.

Lembramos que no concelho de Pinhel existe um significativo número de lagares escavados na rocha que testemunham a longevidade da cultura da vinha nesta região.

Assim, e para ficar a saber mais acerca destes lagares escavados na rocha, são convidados do Museu à Noite o Dr. Adérito Freitas (geólogo) e o Eng. Augusto Lage (engenheiro agrónomo), que desenvolveram um importante trabalho relacionado com este tema, no concelho de Valpaços, de onde são naturais.