Museu Almeida Moreira revela pela primeira vez os estudos do Painel de Azulejos do Rossio de Viseu

Exposição “Ligações Artísticas: Joaquim Lopes” inaugura amanhã, pelas 18 horas

Esta sexta-feira, 27 de abril, o Museu Almeida Moreira inaugura a exposição “Ligações Artísticas: Joaquim Lopes”, pelas 18 horas. A inauguração contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, e do Vereador da Cultura, Jorge Sobrado.

Integrada no programa #viseufolk, no ano da “Cidade Europeia do Folclore”, a exposição traz a público, de forma inédita, os desenhos preparatórios de Joaquim Lopes para o painel de azulejos do Rossio. Este património foi adquirido pelo Município em 2014.

A obra, encomendada pelo Capitão Almeida Moreira, enquanto Administrador-Delegado da Comissão de Iniciativa e Turismo, para “embelezar a curva do Rossio”, é hoje um dos monumentos mais icónicos da cidade, e apresenta cenas do quotidiano e das tradições rurais beirãs, num complexo retrato da identidade da região.

Paralelamente, a exposição dá a conhecer algumas cartas trocadas entre Almeida Moreira e o artista, que deixam transparecer uma profunda relação de amizade entre ambos e a elevada confiança que o Capitão depositava no criador portuense.

A exposição estará patente na Casa-Museu até dia 30 de setembro.

Sobre Joaquim Lopes:

Professor de Belas-Artes, foi um dos mais próximos amigos de Almeida Moreira. Forma-se na Academia de Belas Artes do Porto, onde teve como mestres Teixeira Lopes, José de Brito e Marques de Oliveira. Também a sua passagem por Paris, no ano de 1919, influenciou a sua personalidade artística, sobressaindo nas suas obras uma dimensão modernista, aliada a uma base de um naturalismo académico. A sua obra, maioritariamente pintura a óleo, pastel e aguarela, pode ser apreciada em diversos espaços museológicos como o Museu Nacional Soares dos Reis (Porto), Museu do Chiado (Lisboa), Museu José Malhoa (Caldas da Rainha), Museu Abade de Baçal (Bragança), Museu Grão Vasco e Museu Almeida Moreira (Viseu), entre outros.