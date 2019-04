Museu da Electricidade assinala Dia Nacional dos Moinhos

Associado ao Dia Nacional dos Moinhos, o Museu Natural da Electricidade organiza no próximo dia 9 de abril visitas ao Moinho do Teixeiro, em Loriga, e à Fábrica “Malhas Pinto Lucas, Lda.” e realiza uma oficina de fabrico de pão.

Promovida em colaboração com a Junta de Freguesia de Loriga, a participação na atividade é gratuita e tem início às 10h30, com uma demonstração de fabrico do pão, cuja prova ocorrerá mais tarde, às 15h.

Posteriormente, enquadrado no projeto municipal de turismo industrial “Rotas da Electricidade”, prossegue a visita guiada à Fábrica “Malhas pinto Lucas, Lda.”, guardiã do património industrial da vila de Loriga. Esta indústria familiar mantêm a tradição serrana nos têxteis, conjugando tecnologia de ponta com teares que necessitam de acentuada intervenção manual. Esta dualidade é uma mais-valia na qualidade do produto final, reconhecido por várias marcas internacionais.

O programa da manhã termina com um almoço partilhado no espaço Sénior de Loriga.

Durante a tarde, os participantes terão a oportunidade de conhecer e compreender o funcionamento do moinho do Teixeiro e a transformação tradicional do milho, utilizado para fazer a afamada Broa de Loriga.

A visita ao moinho tem como principal objetivo despertar a atenção para o inestimável valor patrimonial e cultural que os moinhos tradicionais representam na memória coletiva e na identidade regional. Estes revelam o papel que, em tempos, a moagem de cereais teve no abastecimento das populações e no desenvolvimento económico deste território de montanha, sendo que o milho é, ainda hoje, um produto de relevante importância para Loriga.