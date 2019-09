Museu de Lamego acolhe ação de formação em Direito de Autor e Direitos Conexos

Ao abrigo de parceria entre a Direção Regional de Cultura do Norte e a Fundação GDA- Gestão dos Direitos dos Artistas, o Museu de Lamego vai acolher, no próximo dia 3 de outubro (quinta-feira), a terceira edição de uma ação de formação no domínio do direito de autor e direitos conexos, dirigida a agentes e instituições de carácter cultural da região do Norte, bem como a técnicos da administração local e central.

O Museu de Lamego é o terceiro espaço tutelado pela DRCN a receber esta ação de formação, depois de ter passado pelo Museu do Abade do Baçal (Bragança) e, em sessão esgotada, na Casa Allen, no Porto.

A ação de formação realiza-se 5.ª feira, 3 de outubro de 2019, entre as 14h00-17h00.

A participação nas referidas sessões é gratuita mas carece de inscrição prévia, estando condicionada a um mínimo de 10 participantes e um máximo de 40.

Formulário de inscrição: https://bit.ly/2HuzyM0