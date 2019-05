Museu de Lamego – Dia da Criança com Oito Canções. Oito Países

Uma viagem à volta do mundo é a proposta do Museu de Lamego para o Dia da Criança. No dia 1 de junho, às 15h00, os Meninos Cantores do Município da Trofa partilham no Museu de Lamego oito canções de oito países de língua oficial portuguesa, numa “Visita Cantada” que reúne poemas de Mia Couto (Moçambique), Xanana Gusmão (Timor) ou Sofia de Mello Breyner (Portugal).

Cerca de 30 crianças, dirigidas pela maestrina Antónia Maria Serra, trazem a lusofonia ao museu. Um momento de partilha em oito canções à capela onde, simbolicamente, se unem crianças, adolescentes e jovens de oito países que em comum têm a mesma língua.

O Coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa nasceu a 1 de outubro de 1999, projeto por diversas vezes distinguido e que representou em 2001 Portugal no Coro Infantil Lusófono e em 2013 nas comemorações do Ano de Portugal no Brasil.

“Oito Canções. Oito Países” é o título do mais recente CD com música de Mário Alves e textos de Ondjaki (Angola), Regina Boratto (Brasil), Abraão Vicente (Cabo Verde), Francisco Conduto Pina (Guiné-Bissau), Olinda Beja (São Tomé e Príncipe), Mia Couto (Moçambique), Xanana Gusmão (Timor) e Sofia de Mello Breyner (Portugal).