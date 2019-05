O Museu de Lamego acaba de ser distinguido com o Certificado de Excelência 2019 do TripAdvisor. A distinção, baseada nas avaliações excelentes dos visitantes, leva em conta a qualidade, a quantidade e a menor antiguidade das avaliações e opiniões publicadas pelos viajantes num período de doze meses.

Também a Ponte Fortificada de Ucanha, integrada no projeto Vale do Varosa, sob gestão direta do Museu de Lamego, é distinguida com o mesmo certificado, pelo terceiro ano consecutivo.