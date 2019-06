Museu de Lamego promove visitas orientadas a “Misericórdia de Lamego 1519-2019”

Até ao próximo dia 25 de agosto, todos os domingos, sempre às 15h00, o Serviço Educativo do Museu de Lamego promove visitas orientadas à exposição “Misericórdia de Lamego. 1519-2019”. A participação é livre.

Ao longo de cerca de uma hora propõe-se uma viagem até ao século XVI, para um percurso pela história da Misericórdia de Lamego, evocando duas das mais importantes campanhas artísticas de decoração da sua primitiva e desaparecida igreja: a primeira, ocorrida entre 1564-1571, e a segunda em finais do século XVIII.

Em 1519, a Misericórdia de Lamego nascia com fins assistencial e caritativo, mas ao longo dos séculos assumiu um papel ativo no mecenato artístico, onde artistas e mecenas foram deixando a sua marca.

Refletir sobre os 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego assume particular relevância a partir do momento em que primitiva igreja desapareceu, na sequência de um grande incêndio, em 1911, que consumiu grande parte da rua onde estava instalada, a Rua de Almacave. A posterior transferência para a igreja do extinto Convento das Chagas de Lamego ditaria a dispersão do seu recheio, já por si muito delapidado.

“Misericórdia de Lamego. 1519-2019” resulta de uma parceria entre o Museu de Lamego/Direção Regional de Cultura do Norte e Santa Casa da Misericórdia de Lamego, com o apoio da Liga dos Amigos do Museu de Lamego e Lusitania Seguros.