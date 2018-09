Museu do Linho de Várzea de Calde celebra amanhã 9.º aniversário

Será lançado primeiro CD original com cancioneiro do Grupo Etnográfico local

O Museu do Linho de Várzea de Calde, em Viseu, celebra amanhã, quarta-feira, 19 de setembro, o seu 9º aniversário, a partir das 17h30, na qual será lançado o primeiro CD original com temas do cancioneiro do Grupo Etnográfico da aldeia, produzido pela BINAURAL Nodar.

Nesse momento atuará o Grupo Etnográfico de Trajes e Cantares. De seguida, o Museu Municipal apresenta “O Espírito da Colmeia”, uma instalação da autoria de Manuela Barile que retrata o mundo mágico e sagrado das abelhas. A obra é o resultado final de uma colaboração com os apicultores de Várzea de Calde, onde a artista levou a cabo uma profunda investigação etnográfica.

Dela resultaram uma instalação sonora com quatro canais, uma instalação fotográfica, uma série de fotos acerca da morfologia das abelhas, um vídeo-performance e uma mostra de objetos e plantas em homenagem à abelha melífera, importante para o equilíbrio do meio-ambiente.

Inaugurada em setembro de 2009, a Casa de Lavoura e Oficina do Linho dedica-se à salvaguarda e preservação da tradição milenar do linho e da lavoura tradicional. Até ao presente, o Museu acolheu mais de 56 mil visitantes.