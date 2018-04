Museu do Quartzo celebra 6º aniversário com nova exposição

“Minerais & Folclore: Entre Nós” versam sobre a utilização dos minerais no quotidiano da região

No próximo domingo, dia 29 de abril, o Museu do Quartzo – Centro Interpretação Galopim de Carvalho celebra o seu sexto aniversário, com a inauguração de uma nova exposição temporária: “Minerais & Folclore: Entre Nós”. Este momento contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, e do Vereador da Cultura, Jorge Sobrado.

Organizada pelo Município de Viseu em parceria com o Museu Etnográfico de Silgueiros e com o Rancho Folclórico de Torredeita, a exposição valoriza o aproveitamento dos minerais no dia-a-dia rural da região.

Nas várias peças expostas, vai ser possível conhecer algumas das potencialidades dos minerais e perceber os seus vários usos populares no quotidiano, desde a utilização na agricultura e no trabalho ao uso pessoal.

No ano em que Viseu se assume como “Cidade Europeia do Folclore”, esta é uma exposição que retrata a tradição da região na sua essência.

“Minerais & Folclore: Entre Nós” vai estar patente no Museu do Quartzo até ao final do ano.

Todas as novidades sobre os Museus de Viseu podem ser conhecidas no portal turístico da cidade, em www.visitviseu.pt, assim como no Facebook e Instagram “Museus de Viseu”.