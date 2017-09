MUSEU.DOC destaca em setembro Capela de São João Evangelista

Era a maior e a mais valiosa de todas as que existiam no claustro do extinto Convento das Chagas de Lamego. Recentemente restaurada, a capela de São João Evangelista, à guarda do Museu de Lamego, estará em destaque no próximo MUSEU.DOC. Para ver, a partir do dia 24, online, no site oficial do Museu de Lamego.

Em 1928 o presidente da Câmara Municipal de Lamego autorizava que fossem cedidas ao museu as capelas existentes no Convento. Por capelas referia-se aos oratórios forrados a talha dourada que se localizavam junto ao claustro daquele recolhimento, desocupado no início do século XX, na sequência da extinção das ordens religiosas e da implantação da República e posteriormente demolido para construção do Liceu Nacional Latino Coelho, atual Escola Secundário Latino Coelho.

Dedicada a um dos quatro evangelistas, São João, a capela, simultaneamente santuário de relíquias, apela à devoção mariana e a um vasto santoral da comunidade feminina de clarissas.

Em forma de documentário vídeo, é possível saber mais sobre este retábulo no próximo dia 24 de setembro, em www.museudelamego.pt, no mais recente projeto do museu que, em ano de centenário, volta a apostar na proximidade com os mais diversos públicos, além do reforço da comunicação online.

MUSEU.DOC resulta de uma parceria com o Curso Profissional de Técnico de Multimédia do Agrupamento de Escolas Latino Coelho e em setembro surge integrado no âmbito das Jornadas Europeias do Património, que decorrem de 22 a 24 de setembro.