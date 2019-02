Museu e Santa Casa da Misericórdia unem-se na salvaguarda do património

No arranque de 2019, a multipremiada campanha de mecenato “Conhecer Conservar Valorizar” entra numa nova fase e pela primeira vez “convida” uma instituição a unir esforços na salvaguarda do património. Nos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego o Museu de Lamego desafia a primeira instituição com fins assistenciais e caritativos fundada na cidade a unir-se na campanha de angariação de fundos, que pretende devolver à fruição pública uma herança comum: duas esculturas que outrora integraram o recheio da antiga igreja da Misericórdia de Lamego.