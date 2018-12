Museu Municipal recebe espólio arqueológico

No dia 28 de novembro, a equipa de arqueólogos que realizou as escavações em 2014 e 2015 no Vau e em Bispeira (S. João da Serra), no âmbito da construção da Barragem de Ribeiradio/Ermida, entregou o espólio arqueológico resultante desses trabalhos ao Museu Municipal. O Edil, Paulo Ferreira, salientou a importância dos trabalhos realizados, reconhecendo o valor do património arqueológico como umas das alavancas para potenciar o desenvolvimento socioeconómico do concelho e da região. De realçar que nessas escavações, foram identificadas importantes estações arqueológicas do Paleolítico Superior e da Pré-história recente. Este espólio, que ficará à guarda do Município, continuará a ser estudado por equipas de investigadores de forma a promover a sua importância científica e turística.