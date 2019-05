Museu Nacional Ferroviário acolhe o Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável 17 de maio de 2019

Decorrerá no próximo dia 17 de maio de 2019, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, o FIMS – Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável.

O evento surge no contexto da crescente preocupação da região do Médio Tejo com a procura de fontes de abastecimento energético que sejam positivas para a sustentabilidade, o ambiente, o emprego, o desenvolvimento regional e climaticamente neutro.

O objetivo do FIMS é a apresentação e discussão de projetos europeus na área da mobilidade sustentável (elétrica, hidrogénio e veículos autónomos) – projetos consolidados ou projetos-piloto que estão a ser implementados na Europa.

O público-alvo do evento serão municípios, regiões, associações do hidrogénio e células de combustível, investidores, indústria, empresas de transportes e outros stakeholders com interesse na área do hidrogénio, assim como todos os interessados em aprofundar o conhecimento sobre clusters locais e interessados em desenvolver parcerias.

O Fórum ocorre no âmbito na EU Green Week e é uma organização conjunta entre a MédioTejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, IrRADIARE – Science for evolution, Museu Nacional Ferroviário e Institutos Politécnicos de Tomar e de Portalegre, contando ainda com a parceria da Comissão Europeia através da FCHJU, da Hydrogen Europe, da HyER e da Corvers Procurement Services.

Inscrições gratuitas, sujeitas a registo: http://go.irradiare.com/20190517

