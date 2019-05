MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO DIA INTERNACIONAL E NOITE DOS MUSEUS 2019 18 DE MAIO, SÁBADO

O Museu Nacional Ferroviário assinala o IV Aniversário e o Dia Internacional e Noite dos Museus, com debates, música, visitas temáticas e o regresso de peças icónicas à exposição permanente.

Iniciativa anualmente promovida pelo ICOM – International Council of Museums e, em Portugal, pela Direção-Geral do Património Cultural, a edição de 2019 do Dia Internacional dos Museus tem como tema “Os Museus como Plataformas Culturais: O Futuro da Tradição”. Este procura focar o papel dos Museus como espaços culturais que se podem reinventar “com o objetivo de se tornarem mais interativos, focados nos diferentes públicos, orientados para as comunidades, flexíveis e adaptáveis”.

Desta forma, “partindo das suas missões essenciais – colecionar, conservar, comunicar, investigar e divulgar as suas coleções – os museus têm o poder de estabelecer o diálogo e construir pontes, abordando temas e preocupações centrais da sociedade atual e assim contribuindo para a definiição de futuro sustentável”.

Neste contexto, o Museu Nacional Ferroviário promove uma programação especial de entrada gratuita entre as 10h00 e as 21h30.

Esta incluirá às 15h00, uma conversa sobre as diferentes profissões na ferrovia, contando com a presença de ferroviários de diferentes áreas e entidades do setor, num ambiente informal de debate e partilha.

Às 16h00 teremos mais uma edição da visita temática “A Bordo”, na qual poderá descobrir alguns dos detalhes e segredos de locomotivas, carruagens e salões emblemáticos da coleção do Museu. A participação é gratuita, limitada aos primeiros 20 participantes inscritos.

No dia em que o Locotrator Drewry CP 1002 regressa à exposição permanente após a intervenção de restauro, convidamo-lo a conhecer mais sobre este projeto às 16h30 numa apresentação que abordará os bastidores de todo o processo.

Entre as 14h00 e as 16h00, poderá ainda acompanhar mais uma sessão de restauro da Automotora Nohab 0111, um projeto desenvolvido em parceria com a APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Poderá marcar a sua visita na receção do Museu ou através dos contactos habituais.

O dia termina às 21h30 com um concerto do grupo “Discantus Projeto” , projecto musical fundado pelos guitarristas e compositores Carlos Sanches e Leopoldo Gouveia. Através dos seus percursos e influências musicais exploram-se texturas musicais de tradição portuguesa, harmonias universais e improvisações em palco. A inspiração vem do contributo das diversas linguagens musicais que os influencia.

Durante todo o dia, estarão igualmente em funcionamento os quadriciclos e o mini-comboio, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h.00 e as 18h.00.

Esta programação conta com o apoio do Município do Entroncamento, da CP-Comboios de Portugal, da Infraestruturas de Portugal, da Medway e da APAC.