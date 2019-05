Museu Rural de Pendilhe recebe a “Noite dos Museus”

Estão abertas as inscrições para a iniciativa “Noite dos Museus”, a realizar nos dias 18 e 19 de maio, no Museu Rural de Pendilhe, assinalando o Dia Internacional dos Museus, sob o tema “Os Museus como Plataformas Culturais – Museus e Cidadania”.

Numa sociedade sujeita a constantes transformações, os museus são plataformas culturais que, para além da sua missão de colecionar, conservar, comunicar, investigar e expor, devem proporcionar aos visitantes as oportunidades de criar, compartilhar e interatuar. Assim, e cada vez mais, estas instituições concentram-se nas suas comunidades, auscultando as necessidades e os interesses das mesmas, procurando ir ao seu encontro, reinventando-se e definindo estratégias inovadoras para atrair diversos públicos.

Em Vila Nova de Paiva, a iniciativa “Noite dos Museus” englobará diversas atividades culturais, bem como a possibilidade de passar a noite no Museu Rural de Pendilhe.

Entre as atividades do dia 18, haverá uma visita guiada ao Museu, jogos e ateliês variados, uma sessão de cinema e uma ceia no museu. No dia 19, um pequeno-almoço e o encerramento das atividades completam o cartaz.

As inscrições são gratuitas e estão abertas à comunidade, limitadas a 12 pessoas para a dormida (devem levar saco-cama, pijama e almofada) e 25 pessoas para as restantes atividades.