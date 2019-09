Museus Municipais de Viseu organizam visitas para profissionais de turismo

Visitas técnicas realizam-se de 27 a 29 de setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património

De 27 a 29 de setembro, os Museus Municipais de Viseu vão proporcionar visitas técnicas destinadas aos profissionais de turismo da região.

Estas visitas têm como principal objetivo a apresentação dos 7 espaços museológicos municipais – Museu de História da Cidade, Coleção Arqueológica José Coelho, Museu do Quartzo, Museu Almeida Moreira, Casa da Ribeira, Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea e Museu do Linho de Várzea de Calde –, assim como das suas potencialidades de experiências para diferentes públicos.

Esta proposta destina-se a profissionais da área do turismo, designadamente dos setores de hotelaria, restauração e animação turística e são especialmente dirigidas às equipas que têm contacto direto com o visitante, no front office de cada estabelecimento, capacitando-os sobre as valências e programação dos Museus Municipais de Viseu.

Inseridas nas Jornadas Europeias do Património, estas visitas técnicas são totalmente gratuitas e orientadas pelas equipas de coordenação de cada Museu. A iniciativa conta com a parceria institucional do Turismo do Centro e da Delegação de Viseu da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Para o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, “este é mais um passo no sentido da integração da oferta turística de Viseu e da qualidade da informação prestada aos visitantes. A valorização dos museus municipais como espaços de experiência turística é também um objetivo”.

No dia 27, sexta-feira, pelas 10h30, realiza-se a visita à Coleção Arqueológica José Coelho.

No dia 28, pelas 15h00, é a vez do Museu do Linho e, às 17h00, da Quinta da Cruz.

No domingo, dia 29, realiza-se a visita ao Museu de História da Cidade, às 10h30; no Museu Almeida Moreira é pelas 15h00; no Museu do Quartzo, realiza-se pelas 16h00; na Casa da Ribeira é pelas 17h00.

As inscrições para cada visita devem ser feitas diretamente com cada Museu, via telefone ou e-mail. Para efetivar a inscrição, basta indicar o nome do participante, a empresa ou instituição patronal e a função que desempenha.