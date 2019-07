MÚSICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTAS NUM FESTIVAL ÚNICO EM FORNOS DE ALGODRES

19, 20 e 21 de julho – Praia fluvial Ponte de Juncais – Fornos de Algodres

Promover a educação ambiental de forma inovadora, através da arte e da música, é o objetivo do “Fornos de Algodres Biodiversity Festival”, que acontece na praia fluvial da Ponte de Juncais, em Fornos de Algodres, nos dias 19, 20 e 21 julho.

Na terceira edição desta iniciativa, organizada pelo Câmara Municipal de Fornos de Algodres, destaque para as “Rotas da Biodiversidade”: duas caminhadas noturnas que partem de pontos distintos do concelho, Fornos de Algodres e Vila Ruiva, com chegada à praia fluvial da Ponte de Juncais.

Conversas abertas, residências artísticas e workshops, com os temas “III Land’Art Narciso do Mondego”, “A água que nos une”, “Um luxo de lixo” e “Urtiga, uma planta mágica, grande aliada dos solos e das plantas”, são outros pontos de interesse que marcam a agenda deste festival.

“Sintonias Serranas” (Projeto de Cultura em Rede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela), “Avô Cantigas” e “Blue Gun” são algumas das propostas musicais.

Com este evento, o município de Fornos de Algodres continua a apostar na promoção das boas práticas ambientais no concelho.