Música e Tradição gravadas em CD pela Estudantina Universitária de Viseu

A Estudantina Universitária de Viseu grava o seu primeiro CD. Gala de

Apresentação conta com variados artistas. Tuna mista da cidade “grava

música e tradição” em CD

Aos seus doze anos de existência, a Estudantina Universitária de Viseu

apresenta, na cidade em que nasceu e permanece viva, o seu primeiro CD.

Mais uma vez, apresenta um projeto com o objectivo de promover a cultura, a

música e o bom nome da cidade de Viseu.

A Estudantina Universitária de Viseu, fundada a 10 de março de 2005,

rege-se por valores de respeito, união e tradição, promovendo e abordando a

vida de estudante em Viseu e a própria cidade de Viseu.

Formada maioritariamente por estudantes universitários da cidade de

Viseu, a Estudantina afirma-se como tuna mista com a participação em

festivais, encontros de tunas e outros eventos, quer académicos, quer de

solidariedade. Organiza o seu primeiro Festival, intitulado “Tosta Mista –

Festival de Tunas Mistas Cidade de Viseu”, em outubro de 2008 (ano em que

se torna Associação Juvenil) e cumpre com a qualidade de um festival de

qualidade e rigor, sendo considerado “dos melhores festivais de tunas mistas

do país”, repetindo e melhorando todos os anos.

A Estudantina conta com cerca de trinta elementos em atividade e são

muitos mais aqueles que por lá passaram e deixaram a sua presença na

memória, desde estudantes universitários e licenciados, que têm um único

objetivo comum: Cantar!.

O lema da Estudantina Universitária de Viseu é, desde sempre, “tocar,

cantar e divertir”, sendo este o elo de ligação desta unida “família”…

O CD conta com variados temas originais e três adaptações. Os

originais escritos e compostos por elementos pertencentes à Estudantina,

desde Tunos Fundadores a Caloiros, desde rabiscos feitos num papel até

serem compostos por completo pelo Ensaiador Bruno de Araújo Nogueira.

Gravado e editado por Musicágosto, será apresentado no Instituto

Politécnico de Viseu, na Aula Magna, a 21 de outubro de 2017.

O cartaz do evento conta com a participação de artistas convidados,

tanto da cidade de Viseu como a nível nacional. A Estudantina partilha o palco

com a Banda Marcial Ribeiradiense e com músicos de diferentes zonas do

país.

A Estudantina Universitária de Viseu agradece a todos os seus

embaixadores e patrocinadores por todo o apoio e confiança depositada em

nós.

Tunas a concurso: – Enfertuna (Madeira) – ARTuna (Porto) – Rausstuna (Bragança) – Tu Na D’estes (Coimbra) Na noite de Serenatas: – Os Antigos Pauliteiritos de Abraveses (Viseu) – Viriatuna (Viseu) Programa: Dia 20, Sexta-Feira 19h – Chegada das Tunas na Sede da Estudantina (Estudantino Café) e ida aos locais de pernoita; 20h-Jantar 21h – Reunião de Presidentes/Magisters e apresentação dos(as) guias no rossio, em frente à Câmara Municipal de Viseu, local das serenatas; 21h30 – Início da noite de Serenatas; 22h30 – Passeata pelos Bares da Sé de Viseu; 01h – Discoteca Ice Club. Dia 21, Sábado 11h30 – Alvorada 13h – Almoço 14h – Passeata pelos Bares de Jugueiros; 17h- Lanche no Estudantino café 19h – Jantar na cantina do Instituto Politécnico de Viseu; 20h45 – Ida para o local de Festival; 01h – Discoteca Ice Club Dia 22, Domingo 14h – Almoço, convívio e despedida (Estudantino Café) 15h-Entrega do Prémio tuna mais tuna No Tosta Mista estarão a concurso 9 prémios, dos quais 8 são avaliados pelo júri e outro pela entidade organizadora (Prémio Tuna + Tuna). De salientar, que irá ser avaliada toda a prestação extra palco, assim como o cumprimento do programa, horário e atividades, apresentado às tunas, que terá um peso significativo na avaliação final. Assim sendo, e para que não haja qualquer dúvida, a melhor tuna a nível musical (ou seja, em palco) poderá não ter a honra de vencer o Tosta-Mista pelo facto de extra palco não ter cumprido a intenção festiva do festival. Mais se informa, que o uso em demasia de instrumentos metálicos será penalizado, sendo dado relevância aos instrumentos típicos do mundo tunae A entrega de todos os prémios decorrerá no final do Festival (salvo o prémio Tuna Mais Tuna) com a seguinte ordem: -Melhor Serenata -Melhor Porta-Estandarte -Melhor Pandeireta -Melhor Solista -Melhor Instrumental -Melhor Adaptação -Melhor Original -Melhor Tuna.