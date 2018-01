A Yellow Star Company apresenta o espetáculo Na Bagunça do Teu Coração no Teatro Ribeiro Conceição em Lamego, no próximo dia 20 de Janeiro pelas 21h30.

Este espetáculo é um musical que conta com as músicas de Chico Buarque como mote principal e retrata a vida de um casal no período de um ano, durante o qual passam por vários encontros, desencontros e desencontros, até que finalmente volvidas as quatro estações, o casal volta também a renovar o ciclo dos seus sentimentos e alcançam então o inesperado final feliz.