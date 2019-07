Nadadores da formação do Académico nadaram em Aveiro

A equipa de natação do Académico esteve em Aveiro, com os seus mais jovens atletas, onde disputou um torneio a convite da equipa do Galitos.

O torneio foi composto por várias provas de estafeta, com o intuito de incutir nos mais novos a vontade de trabalhar em equipa e o espírito competitivo. Houve estafetas de vários estilos e outras que desafiavam os nadadores a ultrapassar diversos obstáculos.

O Académico de Viseu esteve presente com 19 jovens “golfinhos”, uns mais experientes, outros que faziam a sua estreia em competição.

De Viseu foram Carolina Fernandes, Lara Fonseca, Mariana Carvalho, Lara Oliveira, Matilde Loureiro, Liana Tavares, Martim Lavajo, Guilherme Ribeiro, Henrique Loureiro, Manuel Gomes, Gustavo Loureiro, Manuel Fonseca, Rafael Fernandes, Guilherme Sousa, Martim Lopes, Gabriel Correia, Tomás Sousa, António Batista e Martim Carvalho.

A prestação dos promissores atletas foi brilhante, tendo saído de Aveiro muito mais fortes, com mais gosto pela modalidade, um dos principais objetivos deste género de competição, e com vontade de voltar competir