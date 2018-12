Prova realizou-se no passado dia 9 de dezembro,

Nadadores Vouzelenses em 1.º lugar na concentração de Viseu

No passado dia 9 de dezembro, decorreu na piscina do ForLife, em Viseu, a 3.ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação.

Estiveram presentes 226 nadadores em representação de 18 escolas/ clubes de natação.

Vouzela esteve representada por 12 nadadores, obtendo o 1.º lugar coletivo com um total de 116 pontos e individualmente dezanove primeiros lugares, três segundos 2.ºs lugares e um recorde do circuito.

A próxima concentração será no dia 12 de janeiro, em Aguiar da Beira.