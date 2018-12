“O verdadeiro significado do Natal” por Tiago Magalhães

Para muitos o natal é um período de alegria, de belas emoções, de reencontros familiares, de aproximação à fé cristã, onde o conforto entre pessoas que se amam é sentido, contudo para outros tantos é apenas e só, um conjunto de dias onde existe o consumismo, está presente a hipocrisia, os remorsos ou a infelicidade, onde recordações menos boas são experienciadas.

Apesar dos diferentes pontos de vista perante esta data, eu acredito que o que faz o natal se evidenciar não são as prendas, a comida, as decorações, o pai natal, o pinheiro, o presépio, as luzes, os mercados típicos nesta altura do ano, a febre habitual no comércio (não pretendo retirar a sua importância ou o peso emocional que entendo que tenham)… o que faz o natal viver somos nós e as nossas atitudes, a nossa presença e postura perante este percurso chamado vida.

Não se trata de ter ou possuir, mas sim de ser e de sentir, a época natalícia é uma chamada de atenção clara para o que devemos encontrar e praticar ao longo do ano: generosidade, união, paz, atenção, amor, transparência, compaixão pelo próximo…eis alguns dos exemplos a que me refiro.

Aproveitem enquanto leem este texto para refletir e encontrar a verdadeira mensagem associada ao natal, ao seu real espírito e o que podem aprender e ensinar nos próximos dias aos vossos familiares, amigos, aos colegas de trabalho, acima de tudo às gerações futuras.

As verdadeiras lições estão nas entrelinhas, nos momentos ternos em família, nas gargalhadas, nos abraços, no brilho do olhar das crianças que abrem as prendas e não na visão materialista da prenda em si, na esperança e fé que estão depositadas nesta quadra, mas também nas histórias e partilhas de pessoas que nos são desconhecidas, mas que são um exemplo a seguir.

Não tenho como objetivo promover a ideia de que devemos viver tudo isto à imagem do conto de natal perfeito de que todos conhecemos ou já ouvimos falar vezes sem conta, sei bem que alguns de vós não terá um natal feliz, tem a família desfragmentada ou já não pode vivenciar tudo isto que descrevi, pelas mais variadas razões, mas não podia deixar de entregar um texto positivo, sincero, um texto que pretendo que chegue aos vossos corações, para possam ter uma posição diferente, mais energética, que a vossa vida encontre um propósito para que tudo se modifique, sempre para melhor.

Neste ano aproveitem para mudar de perspetiva, para não pensar que é mais um natal que acontece, mas sim que recebemos mais uma oportunidade para crescermos, evoluirmos, para de forma consciente, agradecermos por tudo o que temos ao nosso redor.

Aos que passam dificuldades e enfrentam as mais difíceis batalhas, desejo que a paz e a esperança sejam depositadas nos seus corações, para que assim ganhem força e ânimo para continuarem e acreditarem em dias mais harmoniosos.

Aos que se encontram bem, com saúde e em equilíbrio, que tenham atitudes altruístas e recheadas de amor, para com todos os que se encontram nas situações acima apresentadas.

Termino desejando boas festas e que este texto, que é uma humilde semente, germine com o tempo e faça florescer um futuro mais risonho para todos.