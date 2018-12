NATAL SOLIDÁRIO VISEU 2001 | Um brinquedo por um sorriso

A Secção de Futebol do Viseu 2001, embutida do espírito solidário que o Natal propicia, organi­za na presente semana uma Campanha Solidária denominada “Um brinquedo por um sorriso”, que visa a Recolha de Roupa, Brinquedos e Alimentos (embalados/e ou enlatados: arroz, mas­sas, salcichas, atum…), a favor da Confraria de Santo António de Viseu, tendo como faixa etária beneficiária meninos dos 7 aos 18 anos.

A entrega de toda a roupa, brinquedos e alimentos recolhidos terá lugar no dia 22 de dezembro pelas 10h00, na Confraria de Santo António de Viseu, sendo que todos os que desejam estão convidados a comparecer.

Nota: Quem não puder estar presente nesse dia e se quiser associar à campanha pode deixar os seus donativos na sede do Viseu 2001 (Pavilhão da Cidade de Viseu) ou entregar aos direc­tores de todas as equipas do Viseu 2001.

Não deixe de ajudar a sorrir quem mais precisa nesta altura do ano!!!