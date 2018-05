“NEANDERTAL” | 25 de maio, 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves

Dia 25 de maio, sexta-feira, a partir das 21h00, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, receberá “Neandertal”, uma conferência onde o Professor Doutor João Carlos Zilhão (Universidade de Barcelona), mundialmente conhecido como o “advogado do Neandertal”, será o orador.

Às 21h00, decorrerá a inauguração e abertura oficial da exposição sobre a Pré-História do Concelho de Mangualde, em que estarão presentes João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde, o Professor Doutor Domingos Cruz, da Universidade de Coimbra e o Doutor João Carlos Alves, AEM. Seguir-se-á a exibição de um filme/documentário, intitulado ‘O megalitismo concelhio’, da autoria de João Carlos Alves e Miguel Marques. No encerramento, realizar-se-á um momento musical protagonizado pela ACAB – Associação Cultural Azurara da Beira.