Nelas – Prisão preventiva por furtos qualificados

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, ontem, dia 18 de setembro, deteve um homem com 32 anos, pelo crime de sete furtos qualificados, no concelho de Nelas.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses, os militares apuraram que o indivíduo escolhia cuidadosamente as vítimas, algumas delas idosas em situação vulnerável. Através do método de arrombamento, furtava do interior das residências, subtraindo essencialmente, ouro e dinheiro. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, onde foram apreendidos artigos utilizados para a prática dos furtos, nomeadamente, passa montanhas, luvas, pé de cabra e outras ferramentas para arrombar portas.

Dos artigos furtados, 5 mil euros foram recuperados e entregues aos legítimos proprietários.

O detido, que já cumpriu sete anos de pena efetiva pelo mesmo tipo de crimes, foi presente no Tribunal Judicial de Nelas, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.