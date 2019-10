Nelas – Recuperação de material furtado em bombas de combustível

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, no dia 26 de outubro, identificou três homens e duas mulheres com idades entre os 20 e 37 anos, por furto em interior de posto de abastecimento de combustível, no concelho de Nelas.

Na sequência de uma denúncia de que um estabelecimento tinha sido alvo de furto, os militares deslocaram-se ao local e após inspeção ao mesmo, efetuaram diligências que culminaram na realização de três buscas domiciliárias, tendo sido apreendido o seguinte material:

· 795 maços de tabaco;

· Dezenas de garrafas de bebidas alcoólicas;

· Lanternas;

· Lubrificantes para viaturas;

· Raspadinhas;

· Gomas e chocolates;

· Material usado para perpetrar o furto;

Os detidos, já referenciados pela prática de crimes de furto, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Nelas.