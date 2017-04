Nelas revisita as origens da Terra de Senhorim

Foi perante uma plateia interessada que decorreu ontem, em Nelas, a Conferência “(Re)Visitar as Origens da Terra de Senhorim. Iniciar o Resgate de uma Identidade Milenar ”, apresentada pelo historiador João Ferreira da Fonseca, que deu o seu contributo científico num discurso centrado na antiguidade do atual território de Nelas. O orador fez a descrição da história do concelho ao longo dos séculos com primazia para a época medieval que consolidou as fronteiras do antigo “território de Senhorim”.

Esta iniciativa, promovida pela autarquia, decorreu no Paço dos Cunhas com a presença do presidente da Câmara, do presidente da Assembleia Municipal e de diversas personalidades do concelho que tiveram possibilidade de levantar questões relativas ao tema abordado.

O presidente da Câmara no seu discurso de agradecimento referiu que a maior riqueza do território é o seu potencial económico ancestral ligado à produção do vinho e que o Paço dos Cunhas é o exemplo disso mesmo.

Uma nova conferência com este historiador está marcada para dia 27 de Maio na Recriação Histórica de Santar com a temática das Inquirições de 1258 pelo rei D. Afonso III.