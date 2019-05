NEON RUN VAI NOVAMENTE ILUMINAR E ANIMAR MANGUALDE

É já no dia 25 de maio, sábado, que a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz, música e muita animação, chega novamente a Mangualde. A iniciativa, promovida pela Neon Portugal, conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de partida é o Largo da Feira, junto à Praia de Mangualde.

São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer desporto, uma nova abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ’s. Todos os interessados devem fazer a sua inscrição em www.neonrun.pt ou nos pontos de venda: Piscinas Municipais de Mangualde, Ginasium e Generation Fit Center. As participações podem ser individuais, em equipa ou em família. Aos participantes será oferecido um kit composto por Tshirt NEON, Pintura NEON e STICK NEON para todos brilharem.

No final de tanta animação, e desporto à mistura, terá lugar uma Festa Final com DJ’s e muita animação. A Neon Run promete mesmo iluminar e animar novamente Mangualde.