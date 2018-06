Neta de Agustina visita a terra de Fausto

Armamar recebeu ontem a visita de Leonor Baldaque, escritora e atriz, com ligações ao Douro que vêm do tempo da sua avó, Agustina Bessa-Luís.

“À Conversa com Leonor Baldaque” foi mote para uma conversa à volta do filme Vale Abraão, do realizador Manoel de Oliveira. Leonor Baldaque, que trabalhou com o conceituado cineasta, exibiu e comentou excertos do filme, abordando os detalhes, ideias e pensamentos reveladores da excelência do trabalho de Manoel de Oliveira, e também de Luís Miguel Cintra e todo um painel de grandes nomes do cinema e da cultura portuguesa.

No início da tarde foi lembrada a amizade que unia Agustina a Fausto José, poeta de Armamar. A avó de Leonor Baldaque era, de resto, uma das figuras da literatura portuguesa que frequentava a casa do poeta em Aldeia de Cima como acontecia, por exemplo, com José Régio. A esse propósito o Orfeão da Universidade Sénior de Armamar interpretou poemas de Fausto José feitos música pelo Padre Marcos Alvim, conterrâneo do escritor.

Esta ação surge integrada no Festival Somos Douro que decorre entre 1 e 17 deste mês com ações nos 19 municípios da CIM Douro. Conversas, roteiros, espetáculos e outras ações para envolver a população do território, potenciar a sua relação com o património e dar voz a ideias que permitam olhar a região numa perspetiva de construção do futuro.

O Festival Somos Douro é uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro e Liga dos Amigos do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial. Anabela Mota Ribeiro, jornalista natural da região foi convidada para comissária do programa.