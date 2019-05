No dia da Engenharia Eletrotécnica do IPV, EDP Distribuição dá-se a conhecer!!

A EDP Distribuição, no âmbito do seu Plano de Investimento Social 2019 e visando a aproximação à comunidade escolar, marcou presença, no passado dia 15, nas comemorações do Dia do Departamento de Engenharia Eletrotécnica ( DEE ) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu ( IPV ).

Participaram, por parte da EDP Distribuição, Carlos Peres e José Freitas Cardoso, ambos da Direção de Rede e Clientes Mondego, e, também, Susana Ribeiro e Carlos Gouveia, estes últimos colaboradores da Direção de Serviços à Rede ( DSR ). Susana Ribeiro já completou e Carlos Gouveia é aluno da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica ministrada por aquela Escola de Ensino Superior.

Foi traçado um retrato pormenorizado da EDP Distribuição, seu posicionamento no Universo EDP e, respetivo enquadramento no setor elétrico nacional. Foi apresentada como uma empresa estratégica, com uma operação inovadora e extremamente desafiante, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, para todos os seus colaboradores.

Aqui, também, foi lançado a todos o desafio “ como podes trabalhar connosco “ e identificados todos os canais disponíveis a partir dos quais é possível a inscrição para um eventual ingresso nos quadros da empresa.

Para além disso, falou-se sobre as redes de distribuição, do largo investimento que, ao longo dos anos, a EDP Distribuição tem efetuado, tanto em termos financeiros como em termos de recursos humanos qualificados, da inovação permanente e da incorporação de tecnologias de ponta e dos excelentes resultados operacionais obtidos, estes comprovados pela drástica redução verificada ao nível do TIE ( Tempo de Interrupção Equivalente ).

Já Susana Ribeira e Carlos Gouveia, ela como ex-aluna e ele ainda a frequentar a licenciatura em engenharia eletrotécnica e ambos nos quadros da DSR, falaram das suas experiências, do desafio de que se tem revestido a sua atividade na EDP Distribuição e da extrema realização que representou o ingresso nos seus quadros. Sintetizando, afirmaram sentir um enorme regozijo pela forma “ como a EDP D entrou nas suas vidas “.

Expressaram, a todos os presentes o desafio: “ Venham trabalhar connosco !”.

Por último, foram abordados temas de enorme atualidade e interesse como Redes inteligentes, Renovação Tecnológica e Promoção da Eficiência Energética.

Um aspeto curioso referido foi o da crescente disponibilização, por parte da EDP Distribuição, das suas infraestruturas elétricas enquanto instrumento de difusão cultural – utilização de cabines e armários de distribuição como veículos de manifestação de cultural ( street art ).

Ficou, assim, concluída a participação da EDP Distribuição neste dia do Departamento de Engenharia Eletrotécnica ( DEE ) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, tendo-se essa comemoração prolongado por todo o restante dia, dando, dessa forma, continuidade ao vasto e promissor programa definido.