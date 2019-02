“Noite de Gala” celebra 11º aniversário do TRC

A reabertura ao público do majestoso Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, completa no próximo dia 23 de fevereiro o seu 11º aniversário.

Onze anos depois de ter reaberto as suas portas, esta sala de espetáculos já pertence aos lamecenses, ao Douro e a Portugal, afirmando-se todos os dias pela excelência da sua programação e pelo serviço público que presta a bem da cultura. Por aqui continuam a passar os mais prestigiados artistas e companhias nacionais e internacionais.

Durante a “Noite de Gala“ que vai decorrer naquela data, será feita a outorga do “Prémio de Mérito Cultural – Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro” ao galardoado da edição 2019: a “Zigur Associação Cultural”, uma plataforma que fomenta a criação artística e o desenvolvimento cultural.

Na primeira parte, o público será ainda convidado a assistir a uma comunicação subordinada ao tema “A dinâmica empresarial dos brasileiros de torna-viagem e o desenvolvimento de Lamego na 1ª metade do século XX”, proferida por Isilda Monteiro, e à atuação do TRanÇa, um projeto de dança criado no seio do TRC.