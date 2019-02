Pelo contributo positivo para a dinamização cultural da cidade de Lamego que “desde cedo captou a atenção dos media especializados, nacionais e internacionais, tendo sido destacada pela publicação Monocle como um dos projetos culturais portugueses mais entusiasmantes”, a Zigur, plataforma de fomento da criação artística e de desenvolvimento cultural, foi agraciada no sábado à noite com o Prémio de Mérito Cultural do Município de Lamego, durante a gala que assinalou o 11º aniversário da reabertura do Teatro Ribeiro Conceição (TRC), atribuído pela Câmara Municipal de Lamego. No discurso de agradecimento, Afonso Lima, Presidente da Direção, recordou que esta associação

Pelo contributo positivo para a dinamização cultural da cidade de Lamego que “desde cedo captou a atenção dos media especializados, nacionais e internacionais, tendo sido destacada pela publicação Monocle como um dos projetos culturais portugueses mais entusiasmantes”, a Zigur, plataforma de fomento da criação artística e de desenvolvimento cultural, foi agraciada no sábado à noite com o Prémio de Mérito Cultural do Município de Lamego, durante a gala que assinalou o 11º aniversário da reabertura do Teatro Ribeiro Conceição (TRC), atribuído pela Câmara Municipal de Lamego. No discurso de agradecimento, Afonso Lima, Presidente da Direção, recordou que esta associação com raízes em Lamego e sem fins lucrativos nasceu da vontade de fazer acontecer aqui a música e a cultura contemporâneas: “Honrados e orgulhosos com esta distinção, não podemos deixar passar a oportunidade de afirmar que o ZIGUR, com a ZigurArtists, ZigurFest e a Zona é apenas uma parte de algo que gostávamos de ver crescer a acontecer de forma sustentada. A intervenção, o desafio, o contrariar da desertificação e o deitar abaixo as fronteiras físicas e psicológicas que marcam profundamente este país e esta região. Tentámos, umas vezes melhor e outras pior, preencher um espaço vazio no tecido cultural da cidade e, modéstia à parte, fizemo-lo com pertinência e sucesso”.

No discurso de encerramento que proferiu, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, começou por elogiar todos os lamecenses que se dedicam ao Teatro Ribeiro Conceição, “a menina dos olhos” desta comunidade e elogiou a instituição distinguida este ano: “Este reconhecimento à Zigur representa uma nova forma de ver cultura, mais moderna e transversal. É, por isso, um desafio e um apelo para continuarmos a contar com as vossas diferentes formas de ver cultura. Os membros da Zigur são os torna-viagem dos tempos modernos”. Em onze anos de atividade ininterrupta, o TRC tornou-se num dos mais importantes espaços do acervo artístico do Douro Património da Humanidade. Em 2018, promoveu 114 eventos que atraíram cerca de 30 mil espetadores, com realce para o envolvimento alcançado junto da comunidade escolar.

No discurso de encerramento que proferiu, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, começou por elogiar todos os lamecenses que se dedicam ao Teatro Ribeiro Conceição, “a menina dos olhos” desta comunidade e elogiou a instituição distinguida este ano: “Este reconhecimento à Zigur representa uma nova forma de ver cultura, mais moderna e transversal. É, por isso, um desafio e um apelo para continuarmos a contar com as vossas diferentes formas de ver cultura. Os membros da Zigur são os torna-viagem dos tempos modernos”. Em onze anos de atividade ininterrupta, o TRC tornou-se num dos mais importantes espaços do acervo artístico do Douro Património da Humanidade. Em 2018, promoveu 114 eventos que atraíram cerca de 30 mil espetadores, com realce para o envolvimento alcançado junto da comunidade escolar.