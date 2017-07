Nova Central de Biomassa é instalada em Viseu até 2019

Central de produção de energia elétrica irá gerar 300 postos de emprego

O Município de Viseu celebra hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, um memorando de entendimento com a Central de Biomassa de Viseu para a fixação do novo investimento no concelho, no âmbito do programa municipal “VISEU INVESTE”.

A nova Central de Biomassa de Viseu representa um investimento global de 52 milhões de euros e será radicada na Freguesia de Mundão, no Lugar de Chão D’Alva, ocupando uma área de 10 hectares. A construção do equipamento arrancará de imediato, entrando em funcionamento no primeiro trimestre de 2019.

A central de produção de energia elétrica através de biomassa terá uma potência instalada de 15 MegaWatts (MW) e uma necessidade anual de resíduos florestais de 140 mil toneladas. O investimento permitirá criar até 300 postos de trabalho, dos quais 25 a 30 diretos.

A infraestrutura contribuirá para a manutenção e limpeza das florestas, diminuindo o risco de incêndios florestais, assumindo ainda um papel central no desenvolvimento económico local e criação de emprego na região.