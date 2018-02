NOVA TEMPORADA DE PERCURSOS PEDESTRES ARRANCA EM MARÇO

São 11 os percursos pedestres de que pode desfrutar no concelho de S. Pedro do Sul durante o ano de 2018, numa iniciativa que pretende aliar o contacto com a natureza à manutenção da saúde e do bem-estar.

O programa arranca no domingo, dia 4 de março, às 9h00, com o “Percurso das Penas” em Pinho, numa organização da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, em parceria com a Termalistur e colaboração da Junta de Freguesia de Pinho e associações locais.

A concentração dos participantes no Percurso está marcada para as 8h30 no Parque de estacionamento do Pavilhão Municipal ou às 8h45 na sede do Rancho Folclórico de Pinho.

O preço de inscrição é de 3,00€ incluindo acompanhamento técnico, seguro, reforço alimentar e transporte, ou 10,00€ com almoço. O pagamento é efetuado no início do percurso.

Para mais informações ou inscrições, os interessados devem dirigir-se ao Posto de Turismo das Termas ou ainda através do endereço eletrónico turismoadm@cm-spsul.pt (enviar: Nome/Morada/NIF/Telm./Email), do telefone 232 720 140, ou também através do site www.cm-spsul.pt (inscrições online).