Nova unidade industrial inaugurada em Canas de Senhorim

Foi ontem inaugurada a nova unidade industrial da Covercar, na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim. Presentes, o ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, o presidente da Câmara Municipal, José Borges da Silva e o empresário o Alejandro Garcia.

Esta unidade emprega mais de 70 pessoas e vai, até ao final do ano, atingir um volume de emprego superior aos 150 postos de trabalho. Com grandes projectos em curso, particularmente para o Grupo WW e a Autoeuropa, a qualidade da empresa e dos recursos humanos fez ganhar a outras empresas do grupo, designadamente da produção em Marrocos – Tanger, projectos que aportam mais-valias competitivas e obrigam à contratação de quadros técnicos, licenciados nas mais diversas áreas da engenharia e qualidade, preferencialmente residentes ou naturais do Concelho de Nelas.