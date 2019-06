Novas esplanadas para as farturas serão uma das principais novidades na Feira de São Mateus 2019

Obra para preparação das novas estruturas de sombreamento das esplanadas está em curso, no Campo de Viriato.

Os pavilhões de farturas da Feira de São Mateus vão ter este ano novas esplanadas, de acordo com o projeto de arquitetura encomendado pela VISEU MARCA. Uma nova estrutura de sombreamento com toldos tipo sevilhana, novo mobiliário com o modelo de cadeira portuguesa e floreiras a delimitar os diferentes espaços são os principais elementos do projeto.

Após a aposta na constituição do novo Bairro da Restauração, em 2018, a VISEU MARCA apresentará nesta edição o novo layout das esplanadas da iguaria histórica do certame.

Atualmente a empresa contratada pelos operadores encontra-se no terreno a executar as sapatas que servirão de sustentação à estrutura de sombreamento. Na próxima semana essa intervenção estará concluída e no início de julho está prevista a colocação da estrutura que será retirada após a realização da Feira de São Mateus.