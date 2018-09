NOVO BANCO cede ao Museu Nacional Grão Vasco duas obras do pintor Jean Baptiste Pillement

O NOVO BANCO e a Direção Geral de Património Cultural assinam no próximo dia 20 de setembro, no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, um protocolo para a cedência de duas obras do pintor francês Jean Baptiste Pillement.

As obras “Paisagem Fluvial com Pescadores” e “Paisagem com Pastores de Rebanho” com a representação de paisagens, pouco comuns pelas dimensões, sobretudo em formato oval, resultaram do interesse do pintor pelos aspectos pitorescos da vida rural e sua integração na natureza.

Realizadas muito provavelmente nas décadas de 70-80, período de maturidade na produção de Pillement, a execução das duas obras revela o domínio técnico do desenho e pintura, não só na representação das componentes atmosféricas e morfológicas da paisagem, bem como na integração na natureza dos diversos grupos de figuras.

A assinatura do protocolo contará com a presença da Diretora Geral do Património Cultural, Paula Silva e do CEO do NOVO BANCO, António Ramalho.

A integração destas obras no percurso da exposição permanente do Museu Nacional Grão Vasco concretiza-se no âmbito da iniciativa do NOVO BANCO Cultura de disponibilizar ao público o seu património artístico e cultural, através de parcerias com Museus nacionais, de norte a sul do país, procurando-se colocar nos museus obras que venham enriquecer o seu acervo e a narrativa do percurso expositivo. Foram estes critérios que presidiram à escolha das duas obras que agora se apresentam e que ficarão temporariamente em exposição no Museu Nacional Grão Vasco.

Esta é mais uma iniciativa que se insere no âmbito do projeto NB Cultura, criado com o compromisso de disponibilizar ao público o património cultural e artístico do NOVO BANCO.

As obras:

Jean Baptiste Nicolas Pillement (1728-1808)

“Paisagem Fluvial com Pescadores”

Óleo sobre tela | s/moldura 155 x 200cm c/moldura 172 x 217cm

Jean Baptiste Nicolas Pillement (1728-1808)

“Paisagem com Pastores e Rebanho”

Óleo sobre tela | s/moldura 155 x 200cm c/moldura 172 x 217cm