Novo livro do Padre Abel Matias apresentado em Lamego

A Câmara Municipal de Lamego continua a apoiar ativamente todas as manifestações culturais existentes no concelho, através, por exemplo, da promoção de um vasto conjunto de ações de divulgação de obras da autoria de personalidades locais e regionais e de livros que se debruçam sobre a realidade sociocultural da nossa região. Neste sentido, o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi, na tarde de 31 de agosto, o palco escolhido para a apresentação pública do livro “Como eram duros os caminhos da guerra”, da autoria do Padre Abel Matias, Monge Beneditino. Intervieram nesta sessão o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, e o Presidente da Associação dos Antigos Alunos do Colégio de Lamego, José Alberto Soares Marques.