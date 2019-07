NOVO PARQUE SENHORA DO CASTELO, VISITA A ETAR POENTE E APRESENTAÇÃO DO “PLANO INTEGRADO DE AÇÕES PARA A REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DE MANGUALDE”

Terá lugar no próximo dia 13 de julho (sábado), pelas 11 horas, a cerimónia de inauguração do Parque da Senhora do Castelo, no Monte Nossa Senhora do Castelo. A cerimónia contará com a presença do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, José Tomás.

As obras para a construção deste novo parque inserem-se no “Projeto de Reinterpretação do Monte Nossa Senhora do Castelo” e são resultado do contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Santa Casa da Misericórdia do concelho, com comparticipação comunitária do programa PDR2020.