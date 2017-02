Núcleo de Viseu da Amnistia Internacional promove sessão sobre direitos humanos

O Núcleo de Viseu da Amnistia Internacional realiza, amanhã, dia 11 de fevereiro, uma sessão de informação sobre direitos humanos. Esta sessão visa dar a conhecer o trabalho da Amnistia Internacional a nível local, no país e no mundo, a sua história, os seus valores e as campanhas em curso.

Esta sessão pretende ainda mobilizar novos membros a integrarem o Núcleo local, promovendo o envolvimento da comunidade para a defesa dos direitos e liberdades fundamentais, onde os ativistas se podem envolver e dar força, integrados no maior movimento global de defensores dos direitos humanos.

A sessão de informação e acolhimento a novos membros da Amnistia realiza-se no sábado dia 11, às 15h30, nas instalações da Estação do Saber (Morada: Urbanização Valrio, Lt. 2, Lj. E, R/C Dto).